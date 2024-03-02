В России разрешили контрольные закупки алкоголя для проверки качества

Мишустин разрешил проверять качество алкоголя посредством контрольных закупок

Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками России разрешили устраивать выборочные проверки алкоголя отдельных производителей или импортеров посредством контрольных закупок в розничных магазинах. Об этом сообщает РБК.

В распоряжении издания оказалась копия постановления правительства с подписью премьер-министра Михаила Мишустина от 28 февраля. Документ, подлинность которого РБК подтвердил собственный источник, близкий к правительству, дополняет указ от 10 марта 2022 года о моратории на проверки бизнеса. Согласно новому пункту, выборочный контроль алкогольной продукции определенных наименований можно будет проводить без согласования с прокуратурой.

Критерии определения этой продукции будут утверждаться министерством финансов по согласованию с министерством экономики. Проверки будут проводиться в виде контрольных закупок. Если алкоголь у производителя или импортера не будет соответствовать стандартам качества, то у них проведут внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой.

Постановление позволяет проводить не более 10 таких мероприятий в месяц и не более одного в одном и том же торговом объекте. Индивидуальные предприниматели, торгующие алкоголем в рознице и соответствующие критериям производителя или импортера, будут определяться по наличию в их торговых объектах пяти и более бутылок спиртного, необходимых для экспертизы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе.

