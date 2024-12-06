Краснодарский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при нападении в школе детей

Губернатор Кондратьев: пострадавшие при нападении в школе дети госпитализированы

Пострадавшие при нападении в краснодарской школе дети госпитализированы, их жизням ничего не угрожает. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

На данный момент школьникам оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил глава российского региона.

«Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие. Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно», — написал чиновник.

Нападение в краснодарской школе произошло ранее 6 декабря. На перемене между подростками произошел конфликт, один из них вынул нож и напал на оппонентов. Причиной этому, по предварительным данным, стала громкая музыка в колонке одного из школьников.