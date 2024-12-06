Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:32, 6 декабря 2024Россия

Краснодарский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при нападении в школе детей

Губернатор Кондратьев: пострадавшие при нападении в школе дети госпитализированы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Вениамин Кондратьев

Вениамин Кондратьев. Фото: Максим Блинов / POOL / ТАСС

Пострадавшие при нападении в краснодарской школе дети госпитализированы, их жизням ничего не угрожает. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

На данный момент школьникам оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил глава российского региона.

«Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие. Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно», — написал чиновник.

Нападение в краснодарской школе произошло ранее 6 декабря. На перемене между подростками произошел конфликт, один из них вынул нож и напал на оппонентов. Причиной этому, по предварительным данным, стала громкая музыка в колонке одного из школьников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Восьмиклассник с ножом устроил резню в краснодарской школе. Он напал на учеников из-за песни Моргенштерна

      Деми Мур раскрыла состояние тяжелобольного Брюса Уиллиса

      Иностранец изнасиловал студентку в Таиланде и снял все на видео

      Число пострадавших при нападении в краснодарской школе выросло

      Редчайший вид гриба нашли в Калужской области

      Установлен возраст одомашнивания древних собак

      Подросток открыл стрельбу в российском кафе

      В Евросоюзе не смогли одобрить новые санкции против России

      Каждый десятый россиянин готов потратить свыше 100 тысяч рублей на новогодние подарки

      Россиянин проиграл в подпольном казино и сдал его полиции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше