Раскрыта причина вооруженного нападения ученика в российской школе

Baza: вооруженное нападение в школе Кубани произошло из-за песни Моргенштерна

Начало событий в новости Раскрыто состояние пострадавших в результате вооруженного нападения в российской школе

Вооруженное нападение восьмиклассника в кубанской школе произошло из-за громкого звучания песни рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает Baza.

По словам очевидцев, на перемене ученик громко слушал песню ICЕ с обилием нецензурных слов, что не понравилось восьмикласснику. Он попросил школьника сделать потише, однако получил отказ. После этого подросток вынул нож и напал на учащихся.

Медики госпитализировали троих пострадавших. Колото-резаные раны получили дети 2009, 2010 и 2011 годов рождения. Четвертый пострадавший отделался синяками.

Напавшего на них 14-летнего школьника задержали. Остальных учеников заперли в классе, сейчас в учебном заведении работает полиция.

Ранее стало известно, что вооруженный ножом восьмиклассник напал на учеников филиала школы №94, расположенном в поселке Российском. На перемене между подростками произошел конфликт, один из них вынул нож и напал на оппонентов.