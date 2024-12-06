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19:03, 6 декабря 2024Силовые структуры

Российский школьник напал с ножом на соучеников

Вооруженный ножом школьник напал на учеников в школе Кубани, четверо пострадали
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Краснодарском крае вооруженный ножом восьмиклассник напал на учеников средней школы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В результате нападения пострадали четверо детей. ЧП произошло в здании филиала школы №94, расположенном в поселке Российском. На перемене между подростками произошел конфликт, один из них вынул нож и напал на оппонентов.

Напавший с ножом 14-летний мальчик задержан. Пострадавших госпитализировали с колото-резаными ранениями.

17 ноября сообщалось, что управление Следственного комитета (СК) России по Москве возбудило уголовное дело из-за видеозаписи с призывами студентов МФЮА «резать русню».

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