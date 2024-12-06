Российский школьник напал с ножом на соучеников

В Краснодарском крае вооруженный ножом восьмиклассник напал на учеников средней школы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В результате нападения пострадали четверо детей. ЧП произошло в здании филиала школы №94, расположенном в поселке Российском. На перемене между подростками произошел конфликт, один из них вынул нож и напал на оппонентов.
Напавший с ножом 14-летний мальчик задержан. Пострадавших госпитализировали с колото-резаными ранениями.
17 ноября сообщалось, что управление Следственного комитета (СК) России по Москве возбудило уголовное дело из-за видеозаписи с призывами студентов МФЮА «резать русню».