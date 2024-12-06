Раскрыто состояние пострадавших в результате вооруженного нападения в российской школе

В Краснодаре ученик напал с ножом на одноклассников, трое госпитализированы

Начало событий в новости Российский школьник напал с ножом на соучеников

В Краснодарском крае медики госпитализировали троих пострадавших школьников после нападения с ножом восьмиклассника. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Колото-резаные раны получили ученики 2009, 2010 и 2011 годов рождения. Четвертый пострадавший отделался синяками.

Напавший на них 14-летний школьник прежде носил с собой нож в школе. На перемене он поругался с одноклассником из-за громкой музыки, после чего вытащил холодное оружие.

После ЧП его задержали. Остальных учеников заперли в классе, сейчас в учебном заведении работает полиция.

Ранее стало известно, что вооруженный ножом восьмиклассник напал на учеников филиала школы №94, расположенном в поселке Российском. На перемене между подростками произошел конфликт, один из них вынул нож и напал на оппонентов.