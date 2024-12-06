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20:25, 6 декабря 2024Силовые структуры

После поножовщины в российской школе родители рассказали о системе безопасности в ней

В школе Кубани, где произошла поножовщина, работали рамки-металлодетекторы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыта причина вооруженного нападения ученика в российской школе

Фото: Станислав Трофинов / «Лента.ру»

В краснодарской школе, где 14-летний ученик устроил поножовщину, работали рамки-металлодетекторы, однако пожилой охранник не обращал на них внимания. Об этом Telegram-каналу SHOT рассказали родители учеников.

Установленная на входе в учебное заведение система безопасности издавала звуковой сигнал, который игнорировался сотрудником охраны. В результате 14-летний школьник пронес нож в здание школы и поранил им одноклассников.

В настоящее время с ним работают полицейские.

По словам очевидцев, на перемене ученик громко слушал песню ICЕ с обилием нецензурных слов, что не понравилось восьмикласснику. Он попросил школьника сделать потише, однако получил отказ. После этого подросток вынул нож и напал на учащихся.

Медики госпитализировали троих пострадавших. Колото-резаные раны получили дети 2009, 2010 и 2011 годов рождения. Четвертый пострадавший отделался синяками.

Ранее стало известно, что вооруженный ножом восьмиклассник напал на учеников филиала школы №94, расположенном в поселке Российском.

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