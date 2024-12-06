После поножовщины в российской школе родители рассказали о системе безопасности в ней

В школе Кубани, где произошла поножовщина, работали рамки-металлодетекторы

Начало событий в новости Раскрыта причина вооруженного нападения ученика в российской школе

В краснодарской школе, где 14-летний ученик устроил поножовщину, работали рамки-металлодетекторы, однако пожилой охранник не обращал на них внимания. Об этом Telegram-каналу SHOT рассказали родители учеников.

Установленная на входе в учебное заведение система безопасности издавала звуковой сигнал, который игнорировался сотрудником охраны. В результате 14-летний школьник пронес нож в здание школы и поранил им одноклассников.

В настоящее время с ним работают полицейские.

По словам очевидцев, на перемене ученик громко слушал песню ICЕ с обилием нецензурных слов, что не понравилось восьмикласснику. Он попросил школьника сделать потише, однако получил отказ. После этого подросток вынул нож и напал на учащихся.

Медики госпитализировали троих пострадавших. Колото-резаные раны получили дети 2009, 2010 и 2011 годов рождения. Четвертый пострадавший отделался синяками.

Ранее стало известно, что вооруженный ножом восьмиклассник напал на учеников филиала школы №94, расположенном в поселке Российском.

