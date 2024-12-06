Следователи возбудили дело по двум статьям после поножовщины в российской школе

СК возбудил дело после поножовщины в школе Кубани

После поножовщины в российской школе родители рассказали о системе безопасности в ней

Начало событий в новости После поножовщины в российской школе родители рассказали о системе безопасности в ней

В Краснодарском крае следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после учиненной 14-летним подростком поножовщины в школе, в результате которой пострадали пятеро детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статьям 213 УК РФ («Хулиганство») и 293 УК РФ («Халатность»)

По предварительным данным, 6 декабря в учебном заведении в поселке Российском произошел конфликт между учениками, перешедший в драку, в ходе которой один из них нанес непроникающие ножевые ранения двум сверстникам. Пострадавших госпитализировали.

Следователи проверяют действия должностных лиц школы.

Ранее родители учеников рассказали, что в школе работали рамки-металлодетекторы, однако пожилой охранник не обращал на них внимания. В результате 14-летний школьник пронес нож в здание школы и поранил им одноклассников. В настоящее время с ним работают полицейские.

По словам очевидцев, на перемене ученик громко слушал песню ICЕ с обилием нецензурных слов, что не понравилось восьмикласснику. Он попросил школьника сделать потише, однако получил отказ. После этого подросток вынул нож и напал на учащихся.