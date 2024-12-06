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13:46, 6 декабря 2024Россия

Кремль раскрыл роль ветеранов СВО в подготовке прямой линии с Путиным

Песков: ветеранов СВО привлекут к подготовке прямой линии с Путиным
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

К подготовке прямой линии с президентом России Владимиром Путиным привлекут ветеранов специальной военной операции (СВО). Их роль раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, участники боевых действий займутся работой с гражданами. «К общению с гражданами с целью получения их вопросов мы привлечем наших ребят, которые вернулись из [зоны] СВО, будет несколько человек работать», — рассказал он.

Песков подтвердил, что прямая линия и большая пресс-коференция Путина пройдут в едином формате в четверг, 19 ноября. Сбор вопросов главе государства начнется в ночь с 7 на 8 декабря. Для их обработки впервые задействуют искусственный интеллект.

Ранее генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров предположил, что прежде всего Путину зададут вопросы о специальной военной операции. По его мнению, граждане также затронут темы положения России в мире и ее отношений с США. Кроме того, ожидаются вопросы о «мирной жизни», касающиеся ставок по кредитам, жилья, поддержки многодетных семей и уровня рождаемости.

ЖЗЛ
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