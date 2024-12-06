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01:49, 6 декабря 2024Бывший СССР

Лавров назвал условия прекращения конфликта с Украиной

Лавров: ради мира Киев должен отказаться от НАТО и признать «реалии на земле»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Чтобы заключить мирное соглашение с Россией, Украина должна навсегда отказаться от попыток вступить в НАТО, согласиться на внеблоковый и безъядерный статус, а также признать реалии, сложившиеся «на земле». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, текст беседы есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам дипломата, вошедшие в состав России четыре новых региона — реальность, которую Украине придется признать ради прекращения боевых действий.

«Это не только линия соприкосновения. (...) Мы не можем мириться с ситуацией, когда сохраняется украинское законодательство, запрещающее русский язык, российские СМИ, русскую культуру, Украинскую православную церковь», — сказал Лавров.

Он добавил, что условия, выдвинутые Украине президентом России Владимиром Путиным, остались без изменений. И прежде всего, как заверил министр, это касается возможного присутствия иностранных армий на ее территории.

«Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск. Это то, что он [Путин] повторил», — заключил Лавров.

Глава МИД также заявил, что Москва не сможет вернуться на уровень отношений с Европой и США, который существовал до 2022 года. При этом он подчеркнул, что она готова рассматривать любые конструктивные предложения, исходящие со стороны западных государств.

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