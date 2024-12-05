Лавров заявил о невозможности восстановить отношения с Западом

Лавров: восстановить отношения с Западом до уровня 2022 года не получится

Восстановить такой уровень отношений с Западом, который был до 2022 года, не получится. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-участниц ОБСЕ, передает ТАСС.

«Мы теперь никогда не вернемся к ситуации, которая сложилась до начала 2022 года (...) Все предыдущие годы после окончания холодной войны Запад договаривался о каких-то правильных вещах, на словах все время эти правильные вещи превозносил, а на деле грубо нарушал все договоренности», — рассказал глава ведомства.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия открыта к конструктивным предложениям со стороны стран Запада, которые не преследуют задачу «подавить законные интересы Москвы».

Ранее Лавров заявил, что холодная война, являющаяся реинкарнацией предыдущей, рискует перейти в горячую фазу из-за стремления США и их союзников вернуть НАТО на политическую авансцену. По словам дипломата, Вашингтон и его сторонники выкинули на свалку все договоренности в области контроля над вооружениями, заключенные в 80-е годы прошлого века.