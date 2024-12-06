Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:54, 6 декабря 2024Мир

Лавров указал Карлсону на ошибку в должности Байдена

Лавров поправил Карлсона, назвавшего Байдена президентом США в 2016 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Florion Goga / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью поправил американского журналиста Такера Карлсона, допустившего ошибку в должности действующего президента США Джо Байдена. Текст беседы есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Вы сказали, что в декабре 2016 года, в последние дни правления администрации Байдена, он еще больше осложнил отношения между США и Россией», — сказал телеведущий.

В свою очередь, Лавров напомнил, что в 2016 году Байден занимал должность вице-президента, а президентом был демократ Барак Обама.

«Да. Прошу прощения», — ответил на ремарку Карлсон.

Ранее Лавров признался, что ему жаль Байдена и он испытывает «неудобство и дискомфорт», когда приходится комментировать поведение действующего американского лидера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Кинь его! Ногу, палец ломай!» СК опубликовал видео с нападением чеченского подростка, за которого вступился Кадыров

      Россиянка обнаружила боеприпасы в посылке с вещами погибшего на СВО мужа

      В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России

      Россияне оценили работу Путина на посту президента

      В ЦБ сочли вероятным превышение инфляцией официального прогноза

      В ЦБ назвали минимальные сроки для начала снижения ключевой ставки

      Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась без штанов

      Назван самый подорожавший российский экспортный продукт

      Российская учительница ударила восьмиклассника по лицу и попала на видео

      Ахеджакову захотели убрать из «Иронии судьбы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше