Лавров указал Карлсону на ошибку в должности Байдена

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью поправил американского журналиста Такера Карлсона, допустившего ошибку в должности действующего президента США Джо Байдена. Текст беседы есть в распоряжении «Ленты.ру».
«Вы сказали, что в декабре 2016 года, в последние дни правления администрации Байдена, он еще больше осложнил отношения между США и Россией», — сказал телеведущий.
В свою очередь, Лавров напомнил, что в 2016 году Байден занимал должность вице-президента, а президентом был демократ Барак Обама.
«Да. Прошу прощения», — ответил на ремарку Карлсон.
Ранее Лавров признался, что ему жаль Байдена и он испытывает «неудобство и дискомфорт», когда приходится комментировать поведение действующего американского лидера.