Лавров указал Карлсону на ошибку в должности Байдена

Лавров поправил Карлсона, назвавшего Байдена президентом США в 2016 году

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью поправил американского журналиста Такера Карлсона, допустившего ошибку в должности действующего президента США Джо Байдена. Текст беседы есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Вы сказали, что в декабре 2016 года, в последние дни правления администрации Байдена, он еще больше осложнил отношения между США и Россией», — сказал телеведущий.

В свою очередь, Лавров напомнил, что в 2016 году Байден занимал должность вице-президента, а президентом был демократ Барак Обама.

«Да. Прошу прощения», — ответил на ремарку Карлсон.

Ранее Лавров признался, что ему жаль Байдена и он испытывает «неудобство и дискомфорт», когда приходится комментировать поведение действующего американского лидера.