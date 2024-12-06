Лавров раскрыл данные о негласных контактах Москвы и Вашингтона

Лавров заявил Карлсону о непрерывных негласных контактах России и США

Несмотря на нестабильную международную обстановку и ухудшение отношений между Россией и США, страны сохраняют каналы связи для обсуждения различных вопросов. О непрерывных негласных контактах Москвы и Вашингтона заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, текст беседы есть в распоряжении «Ленты.ру».

«С уважением относимся к выбору американского народа [и избранием Дональда Трампа]. Как сказал президент Владимир Владимирович Путин, мы открыты для контактов с нынешней администрацией, но сейчас "мяч на их стороне". Мы никогда не прерывали наши контакты, связи в сфере экономики, торговли, безопасности», — заявил Лавров, комментируя возможные действия в отношении России со стороны Трампа.

При этом ранее Лавров отказался отвечать на вопрос о контактах с чиновниками из администрации президента США Джо Байдена, чтобы «не портить их карьеру». «Когда я встречаю на международных мероприятиях того или иного знакомого мне американца, то некоторые здороваются, обмениваются парой слов. Но я никогда не навязываю свое общество», — уточнил он.