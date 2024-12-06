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02:06, 6 декабря 2024Мир

Лавров отказался отвечать на вопрос о контактах с администрацией Байдена

Лавров отказался отвечать на вопрос о контактах с администрацией Байдена
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отказался отвечать на вопрос о контактах с чиновниками из администрации президента США Джо Байдена.

Он отметил, что не встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном с 2021 года, после саммита «Большой двадцатки» в Риме.
Министр добавил, что не станет комментировать, говорил ли он с кем-то из чиновников администрации Байдена с тех пор, чтобы «не портить их карьеру».

«Когда я встречаю на международных мероприятиях того или иного знакомого мне американца, то некоторые здороваются, обмениваются парой слов. Но я никогда не навязываю свое общество», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что Россия хотела иметь нормальные отношения со всеми странами, «особенно с такой великой страной, как США».

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