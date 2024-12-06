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01:24, 6 декабря 2024Мир

Лавров рассказал о негласных каналах коммуникации с США по Украине

Глава МИД Лавров: у России и США есть негласные каналы коммуникации по Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Между Россией и США существуют негласные каналы коммуникации по Украине, однако призывы от США, проходящие по этим каналам, почти не отличаются от тех, которые звучат публично. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, текст беседы есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам дипломата, на протяжении всего конфликта на Украине американцы продолжают слать российским властям предложения прекратить военные действия и отвести войска.

«"Мы должны остановиться", "должны принять потребности Украины и ее позиции"», — пересказал министр призывы Вашингтона.

Он добавил, что между Россией и США также существует канал, связанный с переговорами по обмену заключенными. Всего, как уверяет министр, произошло уже несколько таких обменов.

«[Также] у нас есть канал, который автоматически включается, когда происходит запуск баллистической ракеты», — добавил Лавров.

В интервью Карлсону министр также рассказал о потенциальном ответе России на попытку нанести ей «стратегическое поражение». Он заверил, что страны, согласившиеся поставлять Киеву дальнобойное оружие, до конца не осознают рисков, связанных с такой политикой.

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