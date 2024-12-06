Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:23, 6 декабря 2024Мир

Лавров пообещал ответ «любыми средствами» при попытке нанести России поражение

Глава МИД Лавров: РФ ответит любыми средствами при попытке нанести ей поражение
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Россия ответит любыми средствами при попытке Запада нанести ей «стратегическое поражение» в ходе конфликта с Украиной. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, текст беседы есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам дипломата, страны, согласившиеся поставлять Киеву дальнобойное оружие, до конца не осознают рисков, связанных с такой политикой.

Он предположил, что основная мотивация таких государств — заполучить природные и человеческие ресурсы, чтобы «не оставлять это богатство русским».

«Мы же сражаемся за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы. Мы заботимся о людях, а не о природных ресурсах, которые кто-то в США хотел бы забрать себе», — сказал Лавров.

Он добавил, что главной целью испытаний Россией гиперзвукового оружия, в том числе системы «Орешник», является демонстрация готовности защищать свои национальные интересы всеми доступными средствами.

Ранее Лавров заявил, что Москва не сможет вернуться на уровень отношений с Европой и США, который существовал до 2022 года. При этом он подчеркнул, что она готова рассматривать любые конструктивные предложения, исходящие со стороны западных государств.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров пообещал ответ «любыми средствами» при попытке нанести России поражение

      Лавров назвал условия прекращения конфликта с Украиной

      Лавров заявил об отсутствии у России планов уничтожить украинский народ

      Лавров заявил о запрете прав человека для русских на Украине

      Депутат Рады назвала главу Минобороны Украины и его окружение преступной группировкой

      Лавров назвал происходящее на Украине гибридной войной

      Лавров поделился впечатлениями от Трампа

      Участникам спецоперации разрешат распоряжаться маткапиталом без ограничений

      Россия готова послать Западу «дополнительные сообщения» об опасности ядерной войны

      Лавров отказался называть ухудшение отношений России и США войной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше