Лавров пообещал ответ «любыми средствами» при попытке нанести России поражение

Глава МИД Лавров: РФ ответит любыми средствами при попытке нанести ей поражение

Россия ответит любыми средствами при попытке Запада нанести ей «стратегическое поражение» в ходе конфликта с Украиной. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, текст беседы есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам дипломата, страны, согласившиеся поставлять Киеву дальнобойное оружие, до конца не осознают рисков, связанных с такой политикой.

Он предположил, что основная мотивация таких государств — заполучить природные и человеческие ресурсы, чтобы «не оставлять это богатство русским».

«Мы же сражаемся за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы. Мы заботимся о людях, а не о природных ресурсах, которые кто-то в США хотел бы забрать себе», — сказал Лавров.

Он добавил, что главной целью испытаний Россией гиперзвукового оружия, в том числе системы «Орешник», является демонстрация готовности защищать свои национальные интересы всеми доступными средствами.

Ранее Лавров заявил, что Москва не сможет вернуться на уровень отношений с Европой и США, который существовал до 2022 года. При этом он подчеркнул, что она готова рассматривать любые конструктивные предложения, исходящие со стороны западных государств.