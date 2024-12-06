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02:09, 6 декабря 2024Мир

Лавров рассказал про бегающих от него европейцев

Лавров рассказал, что от него бегают европейцы
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Florion Goga / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммитах от него бегают европейцы. Об этом дипломат рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, текст беседы есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Европейцы вообще убегают, когда видят меня. Так было во время последнего саммита Группы двадцати», — сказал он. По словам Лаврова, они ведут себя «как дети», являясь при этом взрослыми людьми.

В этом же интервью дипломат заявил, что Россия готова послать Западу «дополнительные сообщения» об опасности ядерной войны, если не будут сделаны необходимые выводы после запуска «Орешника».

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не думает о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Главное положение российской ядерной доктрины говорит о недопущении конфликта с использованием этого типа вооружения.

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