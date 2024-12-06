Лавров: Россия готова послать Западу еще «сообщения» об опасности ядерной войны

Россия готова послать Западу «дополнительные сообщения» об опасности ядерной войны, если не будут сделаны необходимые выводы после запуска «Орешника». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карслону, текст имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Министр напомнил, что страны Запада, в том числе постоянные представители Совбеза ООН, а также руководство НАТО отвергли предложение Москвы о гарантиях безопасности и для России, и для Украины сначала в 2021 году, а затем в январе 2022 года. «Мы будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы», — сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Главное положение российской ядерной доктрины говорит о недопущении конфликта с использованием этого типа вооружения.

Россия применила новейшую ракетную систему «Орешник» против Украины 21 ноября в качестве ответной меры на удары ВСУ ракетами ATACMS вглубь России. Целью новейшего российского оружия стал завод «Южмаш». Президент России Владимир Путин сравнил мощность «Орешника» с ядерной бомбой.