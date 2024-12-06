Россия готова послать Западу «дополнительные сообщения» об опасности ядерной войны, если не будут сделаны необходимые выводы после запуска «Орешника». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карслону, текст имеется в распоряжении «Ленты.ру».
Министр напомнил, что страны Запада, в том числе постоянные представители Совбеза ООН, а также руководство НАТО отвергли предложение Москвы о гарантиях безопасности и для России, и для Украины сначала в 2021 году, а затем в январе 2022 года. «Мы будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы», — сказал он.
При этом Лавров подчеркнул, что Россия не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Главное положение российской ядерной доктрины говорит о недопущении конфликта с использованием этого типа вооружения.
Россия применила новейшую ракетную систему «Орешник» против Украины 21 ноября в качестве ответной меры на удары ВСУ ракетами ATACMS вглубь России. Целью новейшего российского оружия стал завод «Южмаш». Президент России Владимир Путин сравнил мощность «Орешника» с ядерной бомбой.