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01:27, 6 декабря 2024Мир

Россия готова послать Западу «дополнительные сообщения» об опасности ядерной войны

Лавров: Россия готова послать Западу еще «сообщения» об опасности ядерной войны
Ксения Богачева
Ксения Богачева (Руководитель отдела «Бывший СССР»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Florion Goga / Reuters

Россия готова послать Западу «дополнительные сообщения» об опасности ядерной войны, если не будут сделаны необходимые выводы после запуска «Орешника». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карслону, текст имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Министр напомнил, что страны Запада, в том числе постоянные представители Совбеза ООН, а также руководство НАТО отвергли предложение Москвы о гарантиях безопасности и для России, и для Украины сначала в 2021 году, а затем в январе 2022 года. «Мы будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы», — сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Главное положение российской ядерной доктрины говорит о недопущении конфликта с использованием этого типа вооружения.

Россия применила новейшую ракетную систему «Орешник» против Украины 21 ноября в качестве ответной меры на удары ВСУ ракетами ATACMS вглубь России. Целью новейшего российского оружия стал завод «Южмаш». Президент России Владимир Путин сравнил мощность «Орешника» с ядерной бомбой.

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