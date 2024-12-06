Лавров высказался о заявлениях про удел России и США в решении конфликта на Украине

Лавров: не считаем, что решение украинского конфликта — удел лишь России и США

Российская сторона не считает, что решение украинского конфликта — это удел лишь России и США. Таким мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, текст имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Европейцы перешептываются друг с другом, мол, не [президенту Украины] Владимиру Зеленскому диктовать условия переговоров, это удел США и России», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат призвал не представлять «наши контакты» так, будто двое принимают решения за всех.

Ранее известный американский журналист приехал в Москву и взял интервью у главы российского МИД. Главной темой беседы, что продлилась практически полтора часа, стало отсутствие диалога Москвы и Вашингтона и «угрозы обмена ядерными ударами» в случае максимальной эскалации конфликта России и Запада.