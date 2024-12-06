Перспективы введения лизинга на новостройки в России оценили

Эксперт Юрьев: если схема лизинга жилья не понравится ЦБ, ее свернут за неделю

В качестве альтернативы ипотеке, ставки на которую стали заградительными, застройщики рассматривают лизинг. О перспективах такой программы на российском рынке жилья порталу NGS.RU рассказали специалисты.

Схема лизинга может стать одним из способов отвоевать спрос покупателей, если ее не свернет Центробанк, предупреждает эксперт по новостройкам компании «Самолет Плюс» Максим Юрьев. «Застройщики сейчас пытаются найти самые разные схемы, чтобы продать квартиры, но есть проблема: ЦБ уже начал бороться с их схемами рассрочек и прочих специальных предложений. Если Центробанку не понравится и схема с лизингом, ее могут прикрыть уже через неделю», — допустил он.

Кроме того, он напомнил, что долгосрочная аренда с правом выкупа работает лишь с уже возведенными домами. Те здания, которые еще находятся на этапе строительства, под программу не подпадут — сценарий, совмещающий лизинг с эскроу-счетами, еще не отработан.

В то же время аналитик портала MestoPro Григорий Якобсон полагает, что договоры лизинга будут заключаться не с физлицами, а с крупными компаниями. Такие заемщики легче получат одобрение банка, а платежи будут ежемесячно удерживаться из зарплаты жильца. Но так ли выгоден окажется лизинг в сравнении с ипотекой, он сомневается. «Важно понимать, что лизинговые компании — это тоже финансовые организации, которые хотят получать прибыль», — пояснил Якобсон. По его прогнозам, ставки по программе могут составить от 20 до 30 процентов годовых.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари добавляет, что даже при отсутствии первоначального взноса при покупке квартиры в лизинг расходы по ежемесячным платежам выйдут больше, чем по ипотеке. «Лизингодатель перекладывает все расходы по объекту на получателя. Расходы — это плата за ресурсы, налоги, НДС для юрлиц. Ну а деньги он для сделки где возьмет? В банке под текущую ставку», — уточнил экономист.

По его мнению, такая сделка довольно бессмысленна, и гораздо проще жилье снимать. «Я понимаю лизинг на некоммерческие помещения, там бизнес-логика хотя бы есть. Брать квартиру в лизинг от застройщика для физического лица не вижу никакого смысла — это похоже на схему, привлекательности для потребителя не усматриваю вообще», — сказал Коложвари. Сделка обходится дорого, а в случае невыплаты покупатель лишается всех взносов, предостерег эксперт.

Ранее стало известно о резком падении выдач ипотеки в России. По итогам ноября показатель снизился почти на 65 процентов в годовом выражении и на 27 процентов — в месячном.