Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:09, 6 декабря 2024Экономика

Перспективы введения лизинга на новостройки в России оценили

Эксперт Юрьев: если схема лизинга жилья не понравится ЦБ, ее свернут за неделю
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В качестве альтернативы ипотеке, ставки на которую стали заградительными, застройщики рассматривают лизинг. О перспективах такой программы на российском рынке жилья порталу NGS.RU рассказали специалисты.

Схема лизинга может стать одним из способов отвоевать спрос покупателей, если ее не свернет Центробанк, предупреждает эксперт по новостройкам компании «Самолет Плюс» Максим Юрьев. «Застройщики сейчас пытаются найти самые разные схемы, чтобы продать квартиры, но есть проблема: ЦБ уже начал бороться с их схемами рассрочек и прочих специальных предложений. Если Центробанку не понравится и схема с лизингом, ее могут прикрыть уже через неделю», — допустил он.

Кроме того, он напомнил, что долгосрочная аренда с правом выкупа работает лишь с уже возведенными домами. Те здания, которые еще находятся на этапе строительства, под программу не подпадут — сценарий, совмещающий лизинг с эскроу-счетами, еще не отработан.

В то же время аналитик портала MestoPro Григорий Якобсон полагает, что договоры лизинга будут заключаться не с физлицами, а с крупными компаниями. Такие заемщики легче получат одобрение банка, а платежи будут ежемесячно удерживаться из зарплаты жильца. Но так ли выгоден окажется лизинг в сравнении с ипотекой, он сомневается. «Важно понимать, что лизинговые компании — это тоже финансовые организации, которые хотят получать прибыль», — пояснил Якобсон. По его прогнозам, ставки по программе могут составить от 20 до 30 процентов годовых.

Материалы по теме:
Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Лихие нулевые.Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
2 июля 2021
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля 2022

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари добавляет, что даже при отсутствии первоначального взноса при покупке квартиры в лизинг расходы по ежемесячным платежам выйдут больше, чем по ипотеке. «Лизингодатель перекладывает все расходы по объекту на получателя. Расходы — это плата за ресурсы, налоги, НДС для юрлиц. Ну а деньги он для сделки где возьмет? В банке под текущую ставку», — уточнил экономист.

По его мнению, такая сделка довольно бессмысленна, и гораздо проще жилье снимать. «Я понимаю лизинг на некоммерческие помещения, там бизнес-логика хотя бы есть. Брать квартиру в лизинг от застройщика для физического лица не вижу никакого смысла — это похоже на схему, привлекательности для потребителя не усматриваю вообще», — сказал Коложвари. Сделка обходится дорого, а в случае невыплаты покупатель лишается всех взносов, предостерег эксперт.

Ранее стало известно о резком падении выдач ипотеки в России. По итогам ноября показатель снизился почти на 65 процентов в годовом выражении и на 27 процентов — в месячном.

Что думаешь? Оцени!
      Это интересно!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил об обострении конфликта на Украине по одной причине

      Россиянам массово потребовался ремонт

      Шнуров оценил идею съемок фильма о группе «Ленинград»

      Захарова описала крушение планов Запада фразой «их так и корежит»

      На Западе раскрыли угрозу для власти Башара Асада при потере Хамы

      Врач раскрыл секрет моложавой внешности 55-летней Мэрайи Кэри

      Терапевт предупредила о неочевидном симптоме рака легких

      Путин назвал дату подписания договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

      Крупнейшая экономика Европы избежала рецессии

      Рост курса доллара объяснили тремя причинами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше