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13:57, 6 декабря 2024Экономика

Выдача ипотеки в России резко упала

Frank RG: выдача ипотеки в России в ноябре сократилась на 65 %
Александра Качан (Редактор)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам ноября выдача ипотеки в России резко сократилась — почти на 65 процентов в годовом выражении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные консалтинговой компании Frank RG.

В минувшем ноябре российские банки выдали 256,7 миллиарда рублей ипотеки. Показатель снизился не только по отношению к ноябрю 2023 года, но также к октябрю 2024-го — на 27 процентов. Упало и количество выданных кредитов — минус 68 процентов к ноябрю 2023-го и минус 26,6 процента к октябрю 2024-го.

Эксперты считают, что отрицательная динамика может быть связана в том числе с исчерпанием банками лимитов по госпрограммам и удорожанием ипотеки после очередного увеличения ключевой ставки ЦБ.

Ранее стало известно, что в России рекордно упала выдача кредитов. В ноябре 2024 года банки выдали кредитов на 626,3 миллиарда рублей, что на 28,4 процента меньше октябрьского показателя.

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