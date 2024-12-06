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11:08, 6 декабря 2024Экономика

Выдача кредитов в России рекордно упала

Frank RG: в ноябре 2024 года российские банки выдали кредитов на ₽626,3 млрд
Вячеслав Агапов
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В ноябре 2024 года российские банки выдали гражданам кредитов на 626,3 миллиарда рублей. О рекордном падении выдачи займов сообщает Frank RG.

За месяц объем выданных кредитов упал почти на треть (минус 28,4 процента) к показателям октября. При этом тенденция затронула все сегменты кредитования.

Сильнее всего выдача займов снизилась в автокредитовании (минус 31,1 процента, 115,5 миллиарда рублей). В количественном выражении число кредитов снизилось до 89,7 тысячи (минус 26,8 процента). По словам старшего аналитика Frank RG Ксении Матенковой, к этому привели рост курса доллара и утилизационного сбора, а также высокие ставки по кредитам.

Выдача кредитов наличными упала третий месяц подряд. В ноябре падение составило 29,1 процента, а итоговый показатель — до 225,9 миллиарда рублей. Снижение в количественном выражении составило 18,4 процента, до уровня 1,6 миллиона займов.

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«Это может объясняться действующими макропруденциальными надбавками и лимитами по потребительским кредитам, в том числе повышением ЦБ РФ с 1 ноября 2024 года макропруденциальных надбавок по кредитам под залог транспортного средства. К тому же банки продолжают пересматривать и увеличивать ставки предложения по данному сегменту, полную стоимость кредита (ПСК) вслед за увеличением в октябре ключевой ставки и вероятностью ее увеличения в дальнейшем», — добавила Матенкова.

Выдача ипотеки сократилась на 27 процентов, до 259,7 миллиарда рублей. Такие показатели объясняют исчерпанием банками лимитов по госпрограммам и удорожанием ипотеки ввиду ужесточения ДКП. Число займов на покупку жилья, выданных за ноябрь, уменьшилось на 26,6 процента, до 57,4 тысячи, а средний чек — на 0,6 процента, до 4,52 миллиона рублей.

По данным Центробанка, общий объем кредитов россиян достиг рекордных 38 триллионов рублей на начало ноября. Такой рост произошел на фоне резкого сокращения выдачи кредитов гражданам. Кроме того, в октябре объем выданных кредитов вырос лишь на 170 миллиардов рублей, а в сентябре рост составил 189 миллиардов рублей. Ранее темпы роста были значительно выше, например, в августе прирост составил 412 миллиардов. Таким образом с начала года общая задолженность россиян, с учетом погашенных кредитов, возросла на 4 триллиона рублей.

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