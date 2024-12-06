Подсчитан общий объем кредитов россиян

Общий объем кредитов россиян достиг рекордных 38 триллионов рублей на начало ноября, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) РФ.
При этом в ЦБ подсчитали, что темпы выдачи кредитов гражданам резко сократились в последние месяцы на фоне активного повышения ключевой ставки. В последний раз — 25 октября — регулятор поднял ее с 19 процентов до рекордного 21 процента.
Кроме того, в октябре объем выданных кредитов вырос лишь на 170 миллиардов рублей, а в сентябре рост составил 189 миллиардов рублей. Ранее темпы роста были значительно выше, например, в августе прирост составил 412 миллиардов. Таким образом с начала года общая задолженность россиян, с учетом погашенных кредитов, возросла на 4 триллиона рублей.
Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова объясняет замедление темпов кредитования повышением ключевой ставки и ужесточением макропруденциальных мер.
Ранее зампред правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что в 2025 году в России может на 30 процентов упасть выдача розничных кредитов (ипотечных, автомобильных и займов наличными). Таким образом, есть риск, что кредитная розница снизится до 9,5 триллиона рублей. Горшков напомнил, что последний раз этот показатель опускался ниже 10 триллионов рублей еще до 2020 года.