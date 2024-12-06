Подсчитан общий объем кредитов россиян

ЦБ: общий объем кредитов россиян достиг рекордных 38 триллионов рублей

Общий объем кредитов россиян достиг рекордных 38 триллионов рублей на начало ноября, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) РФ.

При этом в ЦБ подсчитали, что темпы выдачи кредитов гражданам резко сократились в последние месяцы на фоне активного повышения ключевой ставки. В последний раз — 25 октября — регулятор поднял ее с 19 процентов до рекордного 21 процента.

Кроме того, в октябре объем выданных кредитов вырос лишь на 170 миллиардов рублей, а в сентябре рост составил 189 миллиардов рублей. Ранее темпы роста были значительно выше, например, в августе прирост составил 412 миллиардов. Таким образом с начала года общая задолженность россиян, с учетом погашенных кредитов, возросла на 4 триллиона рублей.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова объясняет замедление темпов кредитования повышением ключевой ставки и ужесточением макропруденциальных мер.

Ранее зампред правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что в 2025 году в России может на 30 процентов упасть выдача розничных кредитов (ипотечных, автомобильных и займов наличными). Таким образом, есть риск, что кредитная розница снизится до 9,5 триллиона рублей. Горшков напомнил, что последний раз этот показатель опускался ниже 10 триллионов рублей еще до 2020 года.