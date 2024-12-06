Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:07, 6 декабря 2024Экономика

Подсчитан общий объем кредитов россиян

ЦБ: общий объем кредитов россиян достиг рекордных 38 триллионов рублей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Общий объем кредитов россиян достиг рекордных 38 триллионов рублей на начало ноября, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) РФ.

При этом в ЦБ подсчитали, что темпы выдачи кредитов гражданам резко сократились в последние месяцы на фоне активного повышения ключевой ставки. В последний раз — 25 октября — регулятор поднял ее с 19 процентов до рекордного 21 процента.

Кроме того, в октябре объем выданных кредитов вырос лишь на 170 миллиардов рублей, а в сентябре рост составил 189 миллиардов рублей. Ранее темпы роста были значительно выше, например, в августе прирост составил 412 миллиардов. Таким образом с начала года общая задолженность россиян, с учетом погашенных кредитов, возросла на 4 триллиона рублей.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова объясняет замедление темпов кредитования повышением ключевой ставки и ужесточением макропруденциальных мер.

Ранее зампред правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что в 2025 году в России может на 30 процентов упасть выдача розничных кредитов (ипотечных, автомобильных и займов наличными). Таким образом, есть риск, что кредитная розница снизится до 9,5 триллиона рублей. Горшков напомнил, что последний раз этот показатель опускался ниже 10 триллионов рублей еще до 2020 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров пообещал ответ «любыми средствами» при попытке нанести России поражение

      Лавров назвал условия прекращения конфликта с Украиной

      Лавров заявил об отсутствии у России планов уничтожить украинский народ

      Лавров заявил о запрете прав человека для русских на Украине

      Депутат Рады назвала главу Минобороны Украины и его окружение преступной группировкой

      Лавров назвал происходящее на Украине гибридной войной

      Лавров поделился впечатлениями от Трампа

      Участникам спецоперации разрешат распоряжаться маткапиталом без ограничений

      Россия готова послать Западу «дополнительные сообщения» об опасности ядерной войны

      Лавров отказался называть ухудшение отношений России и США войной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше