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10:31, 4 декабря 2024Экономика

В России рухнет выдача одного вида кредитов

Зампред ВТБ Горшков: выдача ипотек и автокредитов может упасть на 30 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В 2025 году в России может на 30 процентов упасть выдача розничных кредитов (ипотечных, автомобильных и займов наличными). Об этом заявил зампред правления ВТБ Георгий Горшков, его процитировали «Ведомости».

Таким образом, есть риск, что кредитная розница снизится до 9,5 триллиона рублей. Горшков напомнил, что последний раз этот показатель опускался ниже 10 триллионов рублей еще до 2020 года.

Он уточнил, что выдачи ипотеки по итогам 2025 года будут на уровне четырех триллионов рублей. Для автокредитов данное значение составит порядка 2,1–2,3 триллиона рублей, а для выдачи займов наличными — максимум 3,2 триллиона рублей.

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Ранее Банк России сообщал, что в настоящее время долговая нагрузка россиян составляет 11 процентов от совокупных доходов населения РФ. Регулятор считает такое соотношение комфортным и не наблюдает рисков того, что в России вырастет число банкротств.

За октябрь банки выдали россиянам 1,68 миллиона кредитов наличными на 274,39 миллиона рублей. В годовом выражении количество данного вида займов упало больше чем на 40 процентов, а средний размер кредита на 17 процентов.

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