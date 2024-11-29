ЦБ оценил долговую нагрузку россиян

Зампред ЦБ: долговая нагрузка россиян составляет 11 % от доходов населения

В настоящее время долговая нагрузка россиян составляет 11 процентов от совокупных доходов населения РФ. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Филипп Габуния, его слова приводит ТАСС.

Подобное соотношение долговой нагрузки к совокупным доходам населения он назвал «комфортным». На этом фоне регулятор не видит особых рисков роста банкротств в России. «Это комфортный уровень, поэтому в целом мы рисков не видим», — резюмировал Габуния в ходе пресс-конференции.

Вместе с тем ранее ЦБ зафиксировал рост числа россиян с тремя и более незакрытыми кредитами на руках. По итогам первой половины 2024 года суммарное количество подобных граждан в стране взлетело на 2,2 миллиона и превысило отметку в 13 миллионов.

На подобного рода клиентов, как уточнили в регуляторе, приходится более половины от суммарной задолженности населения по кредитам. Кроме того, в январе-июне в России выросло число займов у граждан, получивших необеспеченный потребкредит. За отчетный период показатель увеличился до 3,4 займа против 2,8 годом ранее. В целом же суммарное число заемщиков в российских банках и микрокредитных организациях (МФО) за этот период превысило отметку в 50 миллионов.