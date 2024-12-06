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15:22, 6 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал верным решением подписание договора о Союзном государстве

Лукашенко: решение подписать договор о СГ в 1999 году оказалось верным
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

Решение Москвы и Минска в 1999 году подписать договор о Союзном государстве (СГ) оказалось верным. Об этом на заседании Высшего госсовета СГ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Сегодня можно с уверенностью констатировать, что в 1999 году наш расчет оказался верным», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что формат СГ позволил двум странам наиболее полно реализовать потенциал партнерства двух стран.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Минск на заседание Высшего госсовета СГ. Отмечается, что у Путина и Лукашенко также назначена отдельная встреча.

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