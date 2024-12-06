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14:05, 6 декабря 2024Бывший СССР

Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства

РИА: Путин прибыл в Минск на заседание Высшего госсовета Союзного государства
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск на заседание Высшего госсовета Союзного государства, передает РИА Новости.

Как отмечает агентство, будут рассмотрены дальнейшие перспективы интеграционного взаимодействия России и Белоруссии, планируется принятие ряда решений относительно объединенного рынка электроэнергии, противодействия незаконному импорту и введения единых правил по защите прав потребителей.

Помимо этого, у Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко назначена отдельная встреча.

Ранее Лукашенко в шутку предложил Путину разместить «Орешник» в Белоруссии. По его словам, российский лидер пообещал подумать над этим вопросом. Белорусский глава также подчеркнул, что в стране готовы места для дислокации подобных систем.

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