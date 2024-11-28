Лукашенко в шутку предложил Путину разместить «Орешник» в Белоруссии

Лукашенко в шутку предложил Путину разместить «Орешник» на территории Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил российскому лидеру Владимиру Путину разместить баллистические ракеты средней дальности «Орешник» на территории возглавляемой им республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я тут "старшему брату" (Владимиру Путину — прим. «Ленты.ру») пошутил: "Места готовы для дислокации. Когда?"», — рассказал Лукашенко.

По его словам, на вопрос о размещении «Орешника» в Белоруссии Путин ответил: «Подумаем». Лукашенко также отметил важность данных баллистических ракет для безопасности Союзного государства.

Ранее Путин заявил о начале серийного производства ракеты «Орешник». Президент рассказал, что вместе с тем у России есть еще несколько готовых к применению изделий подобного рода.