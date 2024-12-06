Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии «Орешник»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина разместить на территории Белоруссии новые системы вооружений, в том числе «Орешник». Его слова передает БелТа.
По его словам, это усилило бы оборону как Союзного государства в условиях возрастающей угрозы со стороны Запада, так территории Белоруссии.
Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков призвал воспринимать шутку Лукашенко о ракете «Орешник» очень серьезно.Так он прокомментировал предыдущее выступление белорусского лидера, в котором тот пошутил, что готов разместить на территории Белоруссии эту ракетную систему.