Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии «Орешник»

Лукашенко попросил Путина разместить на территории Белоруссии «Орешник»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина разместить на территории Белоруссии новые системы вооружений, в том числе «Орешник». Его слова передает БелТа.

По его словам, это усилило бы оборону как Союзного государства в условиях возрастающей угрозы со стороны Запада, так территории Белоруссии.

Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков призвал воспринимать шутку Лукашенко о ракете «Орешник» очень серьезно.Так он прокомментировал предыдущее выступление белорусского лидера, в котором тот пошутил, что готов разместить на территории Белоруссии эту ракетную систему.