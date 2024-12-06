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17:03, 6 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии «Орешник»

Лукашенко попросил Путина разместить на территории Белоруссии «Орешник»
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина разместить на территории Белоруссии новые системы вооружений, в том числе «Орешник». Его слова передает БелТа.

По его словам, это усилило бы оборону как Союзного государства в условиях возрастающей угрозы со стороны Запада, так территории Белоруссии.

Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков призвал воспринимать шутку Лукашенко о ракете «Орешник» очень серьезно.Так он прокомментировал предыдущее выступление белорусского лидера, в котором тот пошутил, что готов разместить на территории Белоруссии эту ракетную систему.

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