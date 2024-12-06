В МИД Белоруссии призвали воспринимать шутку Лукашенко об «Орешнике» «очень серьезно»

Глава МИД Белоруссии: шутку Лукашенко об «Орешнике» надо воспринимать серьезно

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков призвал воспринимать шутку президента республики Александра Лукашенко о ракете «Орешник» очень серьезно. Его слова приводит РИА Новости.

Лукашенко ранее пошутил о том, что готов разместить на территории Белоруссии систему «Орешник». «Я не думаю, что это шутка. Вообще все слова президента надо воспринимать очень серьезно, даже если они в такой манере говорятся», — заявил глава МИД Белоруссии.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступления президента России Владимира Путина и его коллеги Александра Лукашенко. Они выступят на заседании высшего госсовета Союзного государства (СГ) двух стран, который сейчас проходит в Минске.