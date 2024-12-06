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14:34, 6 декабря 2024Бывший СССР

В МИД Белоруссии призвали воспринимать шутку Лукашенко об «Орешнике» «очень серьезно»

Глава МИД Белоруссии: шутку Лукашенко об «Орешнике» надо воспринимать серьезно
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков призвал воспринимать шутку президента республики Александра Лукашенко о ракете «Орешник» очень серьезно. Его слова приводит РИА Новости.

Лукашенко ранее пошутил о том, что готов разместить на территории Белоруссии систему «Орешник». «Я не думаю, что это шутка. Вообще все слова президента надо воспринимать очень серьезно, даже если они в такой манере говорятся», — заявил глава МИД Белоруссии.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступления президента России Владимира Путина и его коллеги Александра Лукашенко. Они выступят на заседании высшего госсовета Союзного государства (СГ) двух стран, который сейчас проходит в Минске.

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