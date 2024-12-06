Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:00, 6 декабря 2024Бывший СССР

Песков анонсировал выступления Путина и Лукашенко

Песков: Путин и Лукашенко выступят на заседании госсовета Союзного государства
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко выступят на заседание высшего госсовета Союзного государства (СГ) двух стран в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Повестка дня насыщенная», — заявил представитель Кремля. Он добавил, что после этого также будет закрытая часть переговоров двух глав государств.

Путин прибыл в Минск, где примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Визит приурочен к 25-летию Договора о создании Союзного государства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области

      Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства

      Песков анонсировал выступления Путина и Лукашенко

      Раскрыт смысл посланий на гильзах с места убийства главы крупной страховой компании

      Семья китайцев рассказала о путешествии по российскому региону

      Выдача ипотеки в России резко упала

      У экономики Германии появилась надежда на восстановление

      Российские «Стрижи» получили партию МиГ-29СМТ

      Россиянам дали совет по выбору батареи для квартиры

      В Кремле ответили на вопрос об участии Карлсона в пресс-конференции Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше