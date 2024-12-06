Песков анонсировал выступления Путина и Лукашенко

Песков: Путин и Лукашенко выступят на заседании госсовета Союзного государства

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко выступят на заседание высшего госсовета Союзного государства (СГ) двух стран в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Повестка дня насыщенная», — заявил представитель Кремля. Он добавил, что после этого также будет закрытая часть переговоров двух глав государств.

Путин прибыл в Минск, где примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Визит приурочен к 25-летию Договора о создании Союзного государства.