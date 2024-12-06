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13:04, 6 декабря 2024Бывший СССР

Песков высказался о договоре по гарантиям безопасности России и Белоруссии

Песков: договор о гарантиях безопасности РФ и Минска будет в интересах стран
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства между РФ и Минском будет заключен в интересах обеих стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это обоюдная абсолютно инициатива», — сказал он. Песков подчеркнул, что необходимость создания такого документа продиктована логикой развития событий. По его словам, подписание договора будет в интересах России и Белоруссии.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства с Белоруссией. Отмечается, что МИД России может самостоятельно вносить в проект изменения, которые не имеют принципиального характера.

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