Песков высказался о договоре по гарантиям безопасности России и Белоруссии

Песков: договор о гарантиях безопасности РФ и Минска будет в интересах стран

Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства между РФ и Минском будет заключен в интересах обеих стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это обоюдная абсолютно инициатива», — сказал он. Песков подчеркнул, что необходимость создания такого документа продиктована логикой развития событий. По его словам, подписание договора будет в интересах России и Белоруссии.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства с Белоруссией. Отмечается, что МИД России может самостоятельно вносить в проект изменения, которые не имеют принципиального характера.