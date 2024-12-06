Мальчик сумел отбиться от укусившей его за ногу акулы

В Австралии мальчик сумел отбиться и уплыть от напавшей на него акулы

В Австралии акула напала на мальчика, который занимался серфингом. Об этом пишет news.com.au.

12-летний Джеймс Свитман гостил у друга на выходных. Вместе мальчики решили взять урок серфинга и половить волны на пляже Cape Burney, недалеко от города Геральдтон. Свитман спустился с доски на мелководье и случайно наступил на метровую акулу. Хищница испугалась и вцепилась в ногу мальчика. Свитман сумел отбиться от акулы и уплыть. Он спасся и самостоятельно добрался до берега.

Родители друга сразу увезли Свитмана в больницу. Оказалось, что акула прокусила кожу на внутренней стороне правого бедра. Однако мальчику повезло — укус был достаточно слабым, ему не понадобились швы или операция. Его выписали в тот же день. После инцидента пляж на сутки закрыли.

Ранее сообщалось, что на Мальдивах дайвер едва не лишился головы из-за нападения акулы. Инцидент с атакой хищной рыбы попал на видео.