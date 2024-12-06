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03:13, 6 декабря 2024Мир

Маск предупредил США о риске остаться без денег

Маск заявил, что США останутся без денег, если не справятся с ростом госдолга
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X на фоне роста госдолга США предупредил, что страна рискует остаться без денег для финансирования даже самых базовых услуг в том случае, если не сможет справиться со сложившейся ситуацией.

«Если мы не справимся с экспоненциальным ростом государственного долга, денег не будет ни на что, включая основные услуги!» — заявил миллиардер.

Ранее Минфин США сообщил, что американский госдолг обновил исторический максимум и превысил отметку в 36 триллионов долларов. По оценке Международного валютного фонда, к 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140 процентов.

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