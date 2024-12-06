Медведчук назвал целью режима Зеленского утилизацию наибольшего числа украинцев

Ключевая цель режима Владимира Зеленского заключается в «утилизации» как можно большего числа граждан страны, считает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он рассказал об этом в авторской колонке для медиаплатформы «Смотрим.ру».

Он указал, что Украину готовят к понижению мобилизационного возраста мужчин до 18 лет, анонсируют мобилизацию женщин ряда специальностей, а также проводят политику по постановке на учет и вводят ограничения на выезд несовершеннолетних за границу.

Медведчук отметил, что за время президентства Зеленский создал неприемлемые условия для жителей Украины. Он также обратил внимание на циничное отношение к людям в стране, которое проявляется в дискриминации по языковому или религиозному признаку.

«Зеленский, преступно узурпировав власть, подменил своими антиконституционными указами решения судов, вводя санкции направо и налево. В стране продолжают фабриковаться уголовные дела в отношении политических и общественных деятелей, представителей церкви, журналистов», — добавил Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что партнеры Украины с Запада разрежут страну и будут делить ее части между собой. Он добавил, что приобрести украинские территории могут Румыния и Польша, а бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал бы мэром оккупированного Европой Киева.