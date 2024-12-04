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12:19, 4 декабря 2024Бывший СССР

Медведчук предрек раздел Украины западными партнерами

Медведчук: западные партнеры разрежут Украину и буду делить ее части
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук . Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

Партнеры Украины с Запада разрежут страну и будут делить ее части между собой. Такое заявление сделал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Страну разрежут, как тушку, и за каждый ее кусок начнутся торги. При этом основной покупатель на территории Украины окажется вовсе не Россия, ей просто де-факто уступят освобожденные от нацистов территории, а Европа», — рассказал он.

Медведчук добавил, что приобрести украинские территории могут Румыния и Польша, а бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал бы мэром оккупированного Европой Киева. По его словам, страны Запада начинают договариваться с Россией, но простым украинцам от этих договоренностей «ничего не светит».

Ранее Медведчук заявил, что украинцы бегут от нелегитимного президента республики Владимира Зеленского на вошедшие в состав России территории. Он добавил, что любой гражданин Украины, получивший российский паспорт, становится преступником для киевского режима.

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