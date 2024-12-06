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22:21, 6 декабря 2024Культура

Минкульт разрешил показ порно в онлайн-кинотеатрах

НСН: Минкульт одобрил показ 48 порнофильмов в онлайн-кинотеатрах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Министерство культуры России (Минкульт) одобрило показ порнофильмов в онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщает «Радиоточка НСН».

Всего удостоверения на показы получили 48 эротических картин. Среди них — фильмы «Жгучие милфы» и «Ненасытные молодые киски».

На это отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов, назвав извращенцами тех, кто принял соответствующее решение. «Уверен, что таким в Минкульте места нет», — сказал парламентарий.

2 декабря на уличном экране в центре Екатеринбурга показали порнографическое видео. Прохожие сняли сбой на экране аппарата, установленного на площади Труда возле водонапорной башни. На дисплее были кадры множества порно-видео. В администрации города объяснили, что доступ к таким уличным экранам есть у всех жителей и гостей города. Поэтому ролики подобного содержания появились там по вине какого-то конкретного человека.

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