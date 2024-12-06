Минобороны показало видео с ударом вертолета по опорному пункту ВСУ в Курской области

МО РФ показало кадры с моментом удара вертолет Ка-52М по ВСУ в Курской области

Министерство обороны (МО) показало кадры с моментом удара вертолета Ка-52М по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале ТАСС.

Видео начинается с момента взлета боевой воздушной машины. Затем показывают несколько кадров с камер, установленных на борту и в кабине. В один момент вертолет выстреливает боеприпасы по целям.

После выполнения задачи экипаж возвращается на указанную точку.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что ситуация со вторжением ВСУ в Курскую область близка к развязке. По его словам, положение в регионе обязательно будет нормализовано.