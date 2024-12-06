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09:40, 6 декабря 2024Россия

Минздрав изменит порядок формирования больничных

Минздрав сократит больничные часто болеющим россиянам с 1 сентября 2025 года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Минздрав намерен изменить порядок формирования больничных в России. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года, передает РИА Новости.

Ожидается, что проект вступит в силу с 1 сентября 2025 года. В рамках новых правил будет учитываться количество выданных листков нетрудоспособности гражданину, чтобы выявлять причины его состояния для принятия необходимых мер по улучшению оказания медицинской помощи.

Согласно приложению к тексту приказа, появится ограничение для граждан, которых в течение полугода признавали нетрудоспособными четыре раза и более. Листок нетрудоспособности таким лицам будут выдавать на срок до трех календарных дней.

Ранее в России предложили освободить от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ) выплаты за больничный. По словам депутата Сергея Миронова, в 2023 году россиянам выплатили пособия по временной нетрудоспособности на сумму 600 миллиардов рублей, из них пришлось заплатить подоходный налог. В связи с этим СЗРП предложила внести изменения в Налоговый кодекс. По действующим нормам, от уплаты налогов освобождены все государственные пособия, кроме выплат по временной нетрудоспособности.

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