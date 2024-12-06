Мощный пожар охватил склад в российском регионе

Мощный пожар охватил склад на площади 8400 квадратов в Нижегородской области

Мощный пожар охватил склад на площади 8400 квадратных метров на Московском шоссе в Нижегородской области. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве отметили, что кровля в российском регионе обрушилась на 900 квадратах. Информации о пострадавших не поступало.

К тушению пламени привлекли более 100 специалистов и 35 единиц техники.

По данным РЕН ТВ, огонь охватил производственно-складское здание по производству и хранению утеплителя.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге рядом с аэропортом загорелся цех по производству полистирола. Площадь возгорания тогда составила 1,5 тысячи квадратных метров, в результате инцидента никто не пострадал. Причины случившегося не раскрывались.