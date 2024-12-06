Б1: Москва стала одним из лидеров по уровню развития городской среды

Москва стала одним из лидеров по уровню развития городской среды, об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Б1 «Городская среда для жизни и работы: сравнение мегаполисов».

Специалисты сравнивали города по ряду показателей, таких как доступность жилья, здравоохранения и образования, развитие транспорта, разнообразие мест для проведения досуга, состояние рынка труда. Исследовались десять городов: Москва, Сеул, Шанхай, Токио, Дубай, Стамбул, Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Рио-де-Жанейро.

Москва и Дубай лидируют по доступности аренды и покупки жилья, также российская столица находится на первом месте по объектам досуга и развитию общественного транспорта, эту позицию она делит с Сеулом.

С Токио Москва разделила первенство по высокому уровню доступности здравоохранения и высшего образования, с Берлином — по развитию коммерческой недвижимости.

В мегаполисах, занявших первые строчки рейтинга, среднестатистический житель имеет максимальные возможности для жизни и работы.

Среди десяти городов в рамках сравнения в Москве наиболее доступное жилье. Чтобы накопить там на квартиру при среднем уровне ежедневного дохода, человеку потребуется в среднем 12 лет, в то время как в Сеуле — 25. В Берлине и Дубае на это уйдет 7-8 лет.

Также российская столица находится на первом месте по числу музеев, их 420. На второй строчке Лондон (чуть более 190), на третьем Токио (около 170). По числу театров (420) город уступил только Нью-Йорку (640) и южнокорейской столице (440).

Ранее были названы улицы Москвы с самыми высокими ценами на жилье. Лидером рейтинга стала улица Усачева — там для продажи были доступны 317 квартир со стоимостью «квадрата» выше 1 миллиона рублей. Вторую строчку заняла Мосфильмовская улица, а третью — улица Ефремова.