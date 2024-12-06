Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:38, 6 декабря 2024Экономика

Москвичам пообещали снежные выходные

Синоптик Тишковец: 7 и 8 декабря в Москве выпадет 30 % месячной нормы осадков
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В предстоящие выходные, 7 и 8 декабря, в Москве выпадет 30 процентов месячной нормы осадков. Снежные выходные пообещал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Падать снег начнет в ночь на субботу и усилится днем. «За сутки ожидается до 7 миллиметров осадков, благодаря чему сформируется снежный покров и к вечеру его высота составит 3-6 сантиметров. Закружат слабые метели с кратковременным ухудшением видимости до 1-4 километров», — рассказал синоптик. Ночью температура воздуха опустится до минус 3 — минус 6 градусов, а днем будет достигать минус 1 — минус 4 градусов Цельсия.

В воскресенье, 8 декабря, выпадет 12 миллиметров осадков, добавил Тишковец. «Снежный покров повысится с 6 до 9 см, а это точь-в-точь соответствует климатической норме конца первой декады декабря», — уточнил метеоролог.

Ночью во второй день выходных столбики термометров покажут от минус 1 до минус 4 градусов, а днем — от нуля до минус 3 градусов Цельсия. «Несмотря на то, что декабрь будет относительно теплым, образовавшийся в выходные снежный покров в Москве больше не растает, и сохранится до Нового года», — заключил Тишковец.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столицы о 15-градусных морозах. Температура в Москве резко понизится на следующей неделе, обещает синоптик.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области. Что известно о положении в регионе?

      Лукашенко заявил об обеспокоенности ситуацией на границах с Литвой и Польшей

      Уникальный комплекс с самой большой коллекцией вина появится на юге России

      Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии

      Лидер сирийских террористов назвал свержение Асада целью наступления

      Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии «Орешник»

      В России выявили значительные запасы драгоценного металла

      В российском городе задержали иностранца за развратные действия в отношении малолетней

      В Сочи треснула многоэтажка

      Занимающих деньги на празднование Нового года подсчитали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше