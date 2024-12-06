Москвичам пообещали снежные выходные

Синоптик Тишковец: 7 и 8 декабря в Москве выпадет 30 % месячной нормы осадков

В предстоящие выходные, 7 и 8 декабря, в Москве выпадет 30 процентов месячной нормы осадков. Снежные выходные пообещал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Падать снег начнет в ночь на субботу и усилится днем. «За сутки ожидается до 7 миллиметров осадков, благодаря чему сформируется снежный покров и к вечеру его высота составит 3-6 сантиметров. Закружат слабые метели с кратковременным ухудшением видимости до 1-4 километров», — рассказал синоптик. Ночью температура воздуха опустится до минус 3 — минус 6 градусов, а днем будет достигать минус 1 — минус 4 градусов Цельсия.

В воскресенье, 8 декабря, выпадет 12 миллиметров осадков, добавил Тишковец. «Снежный покров повысится с 6 до 9 см, а это точь-в-точь соответствует климатической норме конца первой декады декабря», — уточнил метеоролог.

Ночью во второй день выходных столбики термометров покажут от минус 1 до минус 4 градусов, а днем — от нуля до минус 3 градусов Цельсия. «Несмотря на то, что декабрь будет относительно теплым, образовавшийся в выходные снежный покров в Москве больше не растает, и сохранится до Нового года», — заключил Тишковец.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столицы о 15-градусных морозах. Температура в Москве резко понизится на следующей неделе, обещает синоптик.