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16:13, 6 декабря 2024Экономика

В Москву нагрянут 15-градусные морозы

Синоптик Шувалов: на следующей неделе в Москве похолодает до минус 15
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москву нагрянут по-настоящему зимние морозы. О резком похолодании жителей столичного региона предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова приводит «Москва 24».

После долгих колебаний у нулевой отметки столбики термометров резко упадут до минус 15 градусов. Температура в мегаполисе понизится на следующей неделе, обещает синоптик. Эти выходные, 7-8 декабря, все еще будут теплыми, температура будет держаться на отметке 0 — минус 2 градуса. Те же показатели, по прогнозам Шувалова, сохранятся и в понедельник-вторник — 9-10 декабря. Но с этого момента в столице начнет подмораживать — пик холодов придется на четверг-пятницу, 12-13-е число. К тому времени, как ожидается, термометры покажут минус 12-14 градусов.

На следующей неделе пройдут снегопады, однако такими интенсивным, как в эти выходные, они не будут. За 7-8 декабря, когда Москву накроют сильные осадки, высота снежного покрова вырастет до 5-10 сантиметров.

Зима 2025 года выдастся мягкой, но столичные жители не раз застанут резкие перепады температур, считают метеорологи. Оттепели будут чередоваться с заморозками. Во второй половине зимы высота снежного покрова дойдет до 40 сантиметров, а местами и полуметра. Однако из-за частых потеплений сугробы будут постоянно сдуваться.

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