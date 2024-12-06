Москвичам пообещали скорые снегопады

Синоптик Леус: в выходные, 7-8 декабря, в Москве пройдут снегопады

В выходные, 7-8 декабря, на столицу обрушатся снегопады. Своим прогнозом с москвичами в Telegram-канале поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Небольшой снег пройдет еще в пятницу днем, а под конец недели мегаполис накроют сильные осадки, которые вернут в Москву сугробы. За эти дни высота снежного покрова может вырасти до 5-10 сантиметров, обещает синоптик. С приходом циклона заморозки в столичном регионе сменятся оттепелью. «Пик похолодания уже миновал, и столбики термометров поползут вверх», — заявил метеоролог. С минус 3-минус 5 градусов в пятницу температура повысится до минус 1 в субботу. В воскресенье, 8-го числа, по данным Леуса, столбики термометров достигнут нулевой отметки, а к понедельнику даже ее преодолеют.

Теплым в Москве и Подмосковье выдастся и грядущий январь, считают специалисты. В течение месяца температура может соответствовать климатической норме и даже ее превысить.

В целом этой зимой, как показывают метеонаблюдения, столичные жители не раз застанут резкие перепады температур. Оттепели будут чередоваться с заморозками. Когда зима пройдет экватор, высота снежного покрова дойдет до 40 сантиметров, а местами и полуметра. Однако сугробы будут постоянно сдуваться из-за потепления.