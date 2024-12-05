Москвичам дали прогноз погоды на грядущий январь

Синоптик Цыганков: январь в Москве может превысить температурную норму

В Москве столбики термометров в течение января могут подняться выше климатической нормы. Прогноз на начало 2025 года жителям столичного региона дал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков. Его цитирует телеканал 360.ru.

Основываясь на температурных значениях в последние пять лет, грядущий январь в Москве и Подмосковье выдастся теплым. Однако синоптик напоминает, что прогноз, базирующийся на усредненной статистике, далек от синоптического и не отличается конкретикой. «Мы можем сказать, что температура будет выше или ниже нормы. Это очень примерно», — указал Цыганков. Как предполагает метеоролог, погода в январе будет соответствовать температурной норме месяца либо превышать ее.

Ранее специалисты отметили сокращение зимнего периода в Москве. Длительность сезона в XXI веке уже уменьшилась на 10-14 дней и, вероятно, продолжит идти на убыль.

Этой зимой, по прогнозам метеорологов, не раз будут наблюдаться резкие перепады температур. Оттепели будут чередоваться с заморозками. Когда зима пройдет экватор, высота снежного покрова дойдет до 40 сантиметров, а местами и полуметра. Однако сугробы будут постоянно сдуваться.