Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:15, 5 декабря 2024Экономика

Москвичам дали прогноз погоды на грядущий январь

Синоптик Цыганков: январь в Москве может превысить температурную норму
Виктория Клабукова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве столбики термометров в течение января могут подняться выше климатической нормы. Прогноз на начало 2025 года жителям столичного региона дал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков. Его цитирует телеканал 360.ru.

Основываясь на температурных значениях в последние пять лет, грядущий январь в Москве и Подмосковье выдастся теплым. Однако синоптик напоминает, что прогноз, базирующийся на усредненной статистике, далек от синоптического и не отличается конкретикой. «Мы можем сказать, что температура будет выше или ниже нормы. Это очень примерно», — указал Цыганков. Как предполагает метеоролог, погода в январе будет соответствовать температурной норме месяца либо превышать ее.

Ранее специалисты отметили сокращение зимнего периода в Москве. Длительность сезона в XXI веке уже уменьшилась на 10-14 дней и, вероятно, продолжит идти на убыль.

Этой зимой, по прогнозам метеорологов, не раз будут наблюдаться резкие перепады температур. Оттепели будут чередоваться с заморозками. Когда зима пройдет экватор, высота снежного покрова дойдет до 40 сантиметров, а местами и полуметра. Однако сугробы будут постоянно сдуваться.

Что думаешь? Оцени!
      Это интересно!
      Обсудить
      Последние новости

      В СК ответили на критику Кадырова

      Жена телеведущего Диброва показала кадр в откровенном топе

      Пассажир нарушил правила этикета в самолете и вызвал споры в сети

      Мигрант расправился с задолжавшей ему знакомой и был осужден

      В Азербайджане назвали условие нормализации отношений Баку и Еревана

      Озвучен новый прогноз о резком росте ключевой ставки Банка России

      Бывшая президент «Локомотива» оскорбила футболиста за шутку о женщинах

      Диетолог назвала продукты с неожиданно высоким содержанием сахара

      В России оценили вероятность возникновения проблем с семейной ипотекой в 2025 году

      В США рассказали о попытке свержения правительства России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше