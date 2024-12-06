Москвичам предсказали потепление после заморозков

Синоптик Позднякова: в столицу в начале следующей недели придут дождь со снегом

Мокрый снег с дождем и потепление ожидаются в Москве в начале следующей недели. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В пятницу, 6 декабря, к столичному региону подойдет атмосферный фронт с волнами тепла. В выходные ожидаются обильные снегопады, установится снежный покров. В начале следующей недели возможно повышение температуры: ночью — от нуля до минус двух градусов, днем — от минус одного до плюс одного градусов. Такие же температуры ожидаются во вторник, 10 декабря.

Синоптик добавила, что лед на столичных водоемах еще очень хрупкий, на него категорически запрещено выходить. В некоторых местах продолжают бить ключи, может происходить подтекание теплых вод. В этом случае сверху может казаться, что лед толстый, в отдельных местах могут образоваться промоины, которые не будут видны, рассказала Позднякова.

Ранее синоптики предсказывали, что под конец недели столицу накроют сильные осадки, которые вернут в Москву сугробы. За эти дни высота снежного покрова может вырасти до 5-10 сантиметров.