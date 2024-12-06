Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Гидрометцентр: в пятницу Москву ожидает гололедица и небольшой снег

В пятницу, 6 декабря, москвичей ожидает гололедица и небольшой снег. Такой прогноз сделали специалисты Гидрометцентра, информация опубликована на сайте учреждения.

В последний день рабочей недели в городе ожидается облачная погода с температурой воздуха от минус шести до минус четырех градусов днем и до минус пяти градусов ночью. По области в дневное время суток обещают от восьми до трех градусов мороза, ночью — до минус девяти градусов.

Ветер будет юго-восточный, со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 761-763 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в грядущие выходные Москву накроет очередной циклон. Под его действием в столицу придут снегопады.