Москвичка завела десятки кошек и отравила воздух

В Москве в квартире с 20 кошками обнаружили превышение уровня аммиака в 27 раз

В Москве женщина завела у себя дома 20 кошек и привлекла внимание правоохранителей. В ее квартире обнаружили значительное превышение вредных веществ, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Речь идет о квартире в одном из домов в Красностуденческом проезде. Недовольные соседи женщины обратились в прокуратуру и заявили, что хозяйка не ухаживает за питомцами. Проверка показала, что уровень аммиака в межквартирном холле в 27,5 раза превышает допустимые концентрации.

Прокуратура направила в суд иск к собственникам квартиры с требованием запретить содержания домашних животных в данном помещении и привести его в надлежащий вид.

Ранее сообщалось, что жительница Приморского края завела в квартире более 65 кошек. Животных содержали в антисанитарных условиях и отказывали им в должном уходе.