Россиянка развела в квартире больше 65 кошек

Жительница Приморья устроила в квартире питомник на 65 кошек

Жительница Приморского края развела в квартире больше 65 кошек. В каких условиях она содержала животных, сообщила пресс-служба местного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Сообщается, женщина устроила в квартире незаконный питомник. Кошек содержали в полной антисанитарии и отказывали им в должном уходе. Хозяйка приходила в квартиру только раз в неделю, чтобы оставить корм. Уборку в помещении она не проводила. В такой обстановке котята быстро подхватывали инфекции и не выживали.

Узнав, в каком состоянии пребывает квартира, волонтеры решили выкупить животных, а собственницу выселить через суд. Женщина освободила жилье только после того, как приставы начали против нее исполнительное производство.

Ранее жительница другого российского региона — Челябинской области — приютила в квартире полсотни кошек. Таким соседством она вынудила съехать свою пожилую мать и сына. Свора собак обжилась в квартире жителя Владивостока. Точное их количество соседи установить не могут — животных не выводили на прогулку с прошлого года. Запах аммиака и заплесневевшей кожаной ткани заставили съехать пункт выдачи заказов маркетплейса, находившийся этажом ниже.