Россиянин развел в квартире свору собак и год их не выгуливал

Во Владивостоке рассказали о своре собак в квартире, которых не выгуливали год

Житель Владивостока развел в квартире свору собак. На жалобы других собственников дома обратил внимание портал

VLADIVOSTOK1.RU.

Точное число животных, обитающих в двухкомнатной квартире, установить трудно: собак на прогулке не видели с прошлого года. Но по нескончаемому лаю становится ясно, что дома живет не менее пяти собак. Как вспоминают соседи, еще только год назад в квартире держали лишь одного питомца. Вскоре после появления второй собаки последовали щенки. Раздавать их, по словам горожан, не пытались. «Слышала от соседей, что некоторое время назад как-то их принудили отдать хотя бы часть собак. Из девяти они вывезли семь», — поделилась жительница дома. Стерилизовать собак заводчики обещают только на словах. С тех пор по лестничной площадке разносится запах аммиака и заплесневевшей кожаной ткани.

Прямо под квартирой собачника располагался пункт выдачи заказов Wildberries. В маркетплейсе хоть и объяснили, что съехали «по рабочим обстоятельствам», но признались, что были в курсе обстановки этажом выше. Так, по надобности квартиру посетил их сантехник — долго он там не продержался. Теперь на их место заезжает салон косметологии.

По сведениям соседей, в квартире проживает мужчина, к нему периодически приезжают сын и дочь. На просьбу вывезти собак они реагируют равнодушно, оправдываясь тем, что сами здесь не живут. В управляющей компании повлиять на проблемных жильцов не могут. Собственники дважды обращались в полицию, но заявления остались без движения. Ситуацией не заинтересовались ни в Роспотребнадзоре, ни Госдуме.

Ранее жительница другого российского города — Челябинска — завела в квартире полсотни кошек, вынудив съехать пожилую мать и сына. Пенсионерка обратилась к местному омбудсмену.