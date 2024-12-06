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18:45, 6 декабря 2024Экономика

«Моцарт» решил покинуть Австрию

DerStandard: в Австрии перестали выпускать знаменитые конфеты «Моцарт»
Кирилл Луцюк

Кадр: Mozartkugln / YouTube

Австрийская компания Salzburg Schokolade выпустила последнюю партию конфет «Моцарт» (Mirabell Mozartkugeln), которые производились на фабрике в Зальцбурге. Об этом пишет DerStandard.

Предприятие закрывается, а производство американская компания-владелец Mondelez перенесет в другую страну. В какую именно, пока не сообщили.

У большинства оставшихся сотрудников контракты заканчиваются в конце декабря, у некоторых — только в конце марта. Часть машин уже продали, но найти желающего купить само здание пока не удалось.

Отмечается, что Salzburg Chocolate обанкротилась еще в ноябре 2021 года. Уже в декабре 2022 года часть производства остановили ​​и уволили часть сотрудников. Случившееся объяснили выросшими затратами на сырье, упаковочные материалы, транспорт и прежде всего энергию.

В 2021 году сообщалось, что Salzburg Schokolade на грань банкротства поставила пандемия коронавируса. Спрос на кондитерские изделия рухнул вслед за спадом туристического потока. Кроме того, резко снизилось количество свадеб и других праздников. Магазины сладостей в Вене и Зальцбурге не работали несколько недель. В итоге компания не смогла выплатить сотрудникам зарплату за ноябрь и рождественскую премию.

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